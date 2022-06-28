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Российские заводы Whirpool будут работать под управлением турецкой Arcelik

Российские заводы Whirpool будут работать под управлением турецкой Arcelik

Турецкий производитель бытовой техники Arcelik подписал соглашение с американской компанией Whirpool о приобретении ее российских активов в виде компаний АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус", - говорится в распространенном сегодня заявлении компании.

"Сумма сделки не может превысить верхний предел, который оценивается примерно в €220 млн. Обе компании работают в России, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Монголии. Помимо бренда Stinol, который будет передан вместе с приобретенными компаниями, в вышеуказанных странах будут использоваться бренды Indesit и Hotpoint", - цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, производственные мощности компаний, расположенные в Липецке, позволяют производить 2,8 млн единиц техники в год – это холодильники и стиральные машины. 

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