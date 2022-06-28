Фугас времен Великой Отечественной нашли у причала КТК

28 июн. 10:31

В Новороссийске на береговой полосе в одном из районов введен режим ЧС: там нашли фугас образца 1943 года. Соответствующее постановление издал глава города Андрей Кравченко, оно опубликовано на сайте администрации.

"Ввести на территории муниципального образования город Новороссийск режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в связи с обнаружением глубоководного минного защитника модификации 1943 года (фугас)", - сказано в нем.

Вес фугаса - 8,8 кг, его планируется уничтожить на месте завтра и послезавтра.

Режим ЧС распространяется на неорганизованную зону купания, ее оцепят. Он останется в силе до уничтожения фугаса.

Капитан морского порта в Новороссийске должен будет информировать суда о запрете движения в границах зоны ЧС. АО "Каспийский трубопроводный консорциум" рекомендовано провести оцепление на объекте.