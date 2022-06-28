Младенцев продавали онлайн в Казахстане

28 июн. 10:18

В Казахстане был обнаружен сайт, на котором велась торговля младенцами, сообщает прокуратура Алматы.

На сайте молодые женщины предлагали приобрести своих новорожденных детей, он которых планировали отказаться. Предложения по передаче детей нарушают установленный законом порядок, отсутствуют необходимые решения уполномоченных органов и суда.

На ресурсе правоохранители нашли объявления матерей, желающих передать младенцев, а также людей, которые хотят усыновить детей в обход закона.

Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана, суд удовлетворил заявление.

Правоохранители изучат материалы сайта на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК - торговля людьми. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.