Страны ЕС торопятся запастись российским газом

28 июн. 10:15

Европейские компании после некоторого снижения вновь ускорили темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) российского газа, поставки которого возобновились по газопроводу "Турецкий поток", - следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE) и сообщения компании "Газпром".

Общий объем газа в европейских ПХГ превысил 60 млрд кубометров. Их средний уровень заполненности на газовые сутки 26 июня составляет 57,12%. За день показатель вырос на 0,44 п.п., тогда как на прошлой неделе этот прирост снижался до июньского минимума — 0,26 п.п., - передает РИА Новости.

Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", газ по которому экспортируется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), завершились накануне, газ пошел в систему в 20:00 мск.

Поставки по двум другим коридорам - "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе (ГТС) - ожидаются на уровне прошлых дней, более 100 млн кубометров в сутки.