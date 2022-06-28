Спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений снова встретятся 1 июля

28 июн. 10:10

Специальные представители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч проведут очередную встречу 1 июля в Вене, заявил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

"Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией состоится 1 июля в Вене", - цитирует его сообщение в соцсетях Sputnik Армения.

Напомним, Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений в декабре. С армянской стороны им стал вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян, Турцию представляет экс-посол в США Сердар Кылыч. Первый раунд переговоров прошел в Москве, еще два состоялись в Вене.