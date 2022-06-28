Врач: от мороженого в жару может стать еще жарче

28 июн. 10:05

Мороженое и холодные напитки в жару охлаждают совсем ненадолго, после чего температура тела может наоборот повыситься, предупредила врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Холодные напитки и мороженое могут показаться естественным выбором, когда вы хотите охладиться, но на самом деле они могут принести больше вреда, чем пользы. Холодная еда может дать начальный охлаждающий эффект, но он недолговечен - потребление такой пищи приводит к повышению температуры, поскольку процесс пищеварения сопровождается выделением тепла", - рассказала Залетова.

По словам врача, холодные продукты вызывают быстрое охлаждение, тело начнет компенсировать повышение температуры тела. "Вы можете на самом деле почувствовать себя горячее, чем до этого", - отметила она.

Охладиться в жару помогут теплые напитки. "Они повышают температуру тела, это заставляет наш организм хотеть остыть, поэтому мы больше потеем, чтобы отдавать тепло через кожу", - объяснила врач.