Производитель лифтов KONE продаст бизнес и покидает Россию

28 июн. 10:03

Финская компания KONE, выпускающая лифты и эскалаторы, продает свое российское подразделение АО "КОНЕ Лифтс" топ-менеджменту. Такое сообщение распространила пресс-служба корпорации.

"Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами", - цитирует его РБК.

Новой компанией будут владеть топ-менеджеры АО "КОНЕ Лифтс" гендиректор Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и глава юридического департамента Елена Эпп. Соглашение между ними и корпорацией было подписано сегодня.