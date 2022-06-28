Главе Дагестана разрешат находиться на посту более двух сроков подряд

28 июн. 9:50

В случае принятия поправок в Конституцию Дагестана глава республики сможет избираться на этот пост более двух сроков подряд, сказано в законопроекте "О поправках к Конституции РД", опубликованном на сайте парламенте.

В статье 76 говорится об исключении ограничения сроков избрания главы региона. В результате норма будет выглядеть следующим образом: "Глава Республики Дагестан избирается сроком на пять лет" [исключается: и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд].

Срок полномочий главы Дагестана будет исчисляться со дня принесения им присяги.

Также планируется признать часть 5 статьи 76, которая запрещала главе Дагестана открывать и иметь вклады, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за рубежом.