СМИ: Россия останется без британских отелей Holiday Inn и Crowne Plaza

28 июн. 9:51

Сеть отелей Holiday Inn и Crowne Plaza прекращает работу в России, - пишет "Российская газета".

Британская фирма InterContinental Hotels Group (IHG), которая владеет Holiday Inn, Crowne Plaza, Intercontinental и Indigo, объявила о прекращении работы в России, пояснив, что это связано с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также в связи с постоянными и растущими проблемами работы в стране, - передает "АиФ-Юг".

В то же время владельцы компании заверили, что планируют поддерживать своих российских работников.