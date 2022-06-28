Казахстан приглашает зарубежные IT-компании на релокацию

28 июн. 9:50

В Минцифры Казахстана сообщили, что республика ведет большую работу по релокации в страну зарубежных IT-компаний и помогает зарубежным программистам переехать в страну.

"Уже есть результат, работа в этом направлении найдет свое отражение. В Международном финансовом центре "Астана" на базе экспат-центра по принципу "одного окна" запущена специальная услуга для иностранных IT-специалистов. На сегодняшний день оказана помощь более одной тысяче IT-специалистам", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

За последние два года IT-экспорт вырос вдвое, объем IT-рынка в 2021 году составил $3,6 млрд. Заключены контракты на $800 тыс.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству поручение создать все условия для комфортной релокации специалистов в республике.