Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты Юга России

28 июн. 9:42

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов центра и юга России снова продлен, об этом сообщается на сайте Росавиации.

Теперь ограничения будут действовать до 3.45 мск 6 июля.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - пояснили в ведомстве.

Авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.