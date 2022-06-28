Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян

28 июн. 9:38

Россиянам под видом службы поддержки сотовых операторов стали звонить мошенники, они сообщают клиентам банков, что нужно настроить переадресацию СМС, и таким образом получают доступ в онлайн-банк жертвы.

"ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона", - объяснили в пресс-службе банка.

Звонящие просят клиента банка набрать на телефоне специальную USSD-команду из комбинации цифр и символов и номера телефона – якобы это требуется для предотвращения распространения личных данных. В результате абонент сам меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер мошенника.

Мошенники получают коды из сообщений и могут похитить деньги с банковских счетов, получив доступ в личный кабинет банка жертвы.