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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян

Россиянам под видом службы поддержки сотовых операторов стали звонить мошенники, они сообщают клиентам банков, что нужно настроить переадресацию СМС, и таким образом получают доступ в онлайн-банк жертвы.

"ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Мошенники обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона", - объяснили в пресс-службе банка.

Звонящие просят клиента банка набрать на телефоне специальную USSD-команду из комбинации цифр и символов и номера телефона – якобы это требуется для предотвращения распространения личных данных. В результате абонент сам меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер мошенника.

Мошенники получают коды из сообщений и могут похитить деньги с банковских счетов, получив доступ в личный кабинет банка жертвы.

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