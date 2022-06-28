Мэра Еревана выберут досрочно?

28 июн. 9:33

Возможность проведения досрочных выборов мэра Еревана рассматривается в кулуарах власти, об этом пишет армянская газета "Грапарак", ссылаясь на собственные источники.

Ранее издание сообщало о законопроекте, согласно которому совет старейшин может принять решение о самороспуске. Очередные выборы мэра должны пройти только в 2023 году.

Как напоминает Sputnik Армения, ранее правящая партия "Гражданский договор" официально сообщила о намерении выдвинуть на пост мэра столицы Тиграна Авиняна, перед этим предполагается назначить его вице-мэром, чтобы он получил необходимый опыт.