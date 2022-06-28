Каспийский министериал стартует в Ашхабаде

28 июн. 9:25

В Ашхабаде стартует заседание совета министров иностранных дел стран каспийской "пятерки" - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Совещание проходит накануне назначенного на завтра VI Каспийского саммита, в котором примут участие главы государств.

"На совете министров иностранных дел в Ашхабаде планируется провести обзор сотрудничества на Каспии и обсудить модальности дальнейшего взаимодействия в рамках подготовки предстоящей встречи президентов каспийской "пятерки", - заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства, его глава Сергей Лавров прибыл в столицу Туркменистана накануне вечером.

VI Каспийский саммит будет первым после встречи глав государств в 2018 году в Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, на сегодня она ратифицирована всеми участниками, кроме Ирана.

На прошлой неделе Сергей Лавров сообщил, что на саммите лидеры пяти стран подтвердят значение документа. Накануне это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы ожидаем, что переговоры в Ашхабаде приведут к тому, что будет подтвержден стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии, а главное, будет подтверждена приверженность принципам взаимодействия, которые были зафиксированы в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - приводит его слова ТАСС.