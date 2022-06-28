Джонсон призвал российских ученых уезжать в Великобританию

28 июн. 9:24

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил ученым из России переехать в Королевство, пишет The Guardian.

По словам главы правительства, приглашение относится ко всем российским ученым и исследователям.

"Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", - сказал он на полях саммита G7.

Он отметил, что инициатива выдвинута в рамках расширения системы партнерства украинских и британских университетов, которая позволит ученым из Украины проводить исследования в вузах Королевства.