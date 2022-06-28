В Крыму насчитали 17 подтопленных населенных пунктов

28 июн. 9:23

Ливни стали причиной подтоплений и происшествий в 17 населенных пунктах Крыма, - сообщила сегодня пресс-служба МЧС республики.

"В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территории Крыма поступила информация о происшествиях на территории пяти муниципальных образований, в 17 населенных пунктах", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Всего подтоплены 387 приусадебных участков, 236 частных домов, подвалы трех многоквартирных домов, три социально значимых объекта. Сейчас вода остается в 132 частных и двух многоквартирных домах, на 216 участках, - рассказали в МЧС региона.

Подтопления начались в Крыму 26 июня. В Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС, разрушено несколько дамб, в крымской столице обвалился автодорожный мост. Накануне начало подтапливать Белогорский район. Вышли из берегов две реки, пострадал частный сектор и детский интернат, который позже был эвакуирован.

Напомним, в Крыму действует штормовое предупреждение, а ливни по прогнозу гидрометцентра, прекратятся лишь сегодня.