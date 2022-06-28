Донские программисты работают над персональной виртуальной примерочной

28 июн. 9:21

Приложение для точного выбора размера одежды онлайн разрабатывают специалисты, являющиеся резидентами Акселератора медиа и IT стартап-проектов Донского государственного технического университета (ДГТУ).

Программисты работают над виртуальной примерочной, в которой одежду можно будет примерить на свой собственный виртуальный манекен.

В пресс-службе ДГТУ отметили, что приложение позволит покупателям без ошибки приобретать различные предметы гардероба, а продавцам сократить убытки из-за частых возвратов товара - сегодня в онлайн-магазинах возвраты из-за неподходящего размера составляют свыше 50% всех возвратов.

"Для создания виртуальной модели не потребуется дополнительных программ или устройств, кроме того нами предусмотрена простая интеграция на все площадки онлайн-торговли и социальные сети. Плагин и приложение будут бесплатными и не потребуют переработки сайта", – сообщил руководитель проекта Андрей Котляров.

Виртуальный манекен будет создаваться по фотографиям и учитывать несколько измерений, например рост, необходимую длину рукавов.

Для системы рекомендаций размеров приложение будет использовать рекуррентную нейронную сеть, способную обучаться на ограниченном наборе данных, объяснили специалисты.

Приложение будет готово для коммерческого использования в течение 2023 года.