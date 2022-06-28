СМИ: под запрет в Финляндии попал российский крепкий алкоголь

28 июн. 9:08

Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с антироссийскими санкциями ЕС, - сообщает финский телеканал YLE со ссылкой на таможенную службу страны.

Запрет распространяется на водку, джин, виски и ликеры. При этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, в частности, пиво, сидр и вино, - пояснил старший инспектор финской таможни Яркко Кескинен, передает "АиФ".

Алкоголь из России больше нельзя завозить в страну как в качестве коммерческих, так и в рамках частных поставок. Кроме того, запрещено провозить напитки, купленные в duty free на российско-финской границе.

В то же время финские эксперты заявляют о дефиците импортного алкоголя в ресторанах страны.