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КНБ Казахстана пресек крупный контрабандный канал медикаментов

КНБ Казахстана пресек крупный контрабандный канал медикаментов

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана в рамках проводимого досудебного расследования пресек контрабандный канал поставок из-за рубежа крупных объемов готовых лекарственных средств под видом сырья якобы для собственного производства,- сообщили сегодня в пресс-службе КНБ.

Из оборота изъята крупная партия контрафактной продукции, предназначенной для коммерческих организаций страны, она будет передана в медучреждения республики для лечения онкологических заболеваний, - информирует Sputnik Казахстан.

Иные сведения в интересах следствия пока не разглашаются.

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