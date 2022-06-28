Для покупателей российских авто могут на три года отменить транспортный налог

28 июн. 8:43

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил на три года освободить от уплаты транспортного налога тех водителей, которые будут приобретать автомобили российского производства.

После ухода из страны зарубежных автопроизводителей у отечественной отрасли появился шанс восстановить объемы производства и совершить качественный рывок на российском рынке, а открылась возможность расширить экспорт.

"В частности, россияне - покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года", - отметил Милонов, передает РИА Новости.

Также допустимо повторное введение программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин, - полагает депутат.