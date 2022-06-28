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Для покупателей российских авто могут на три года отменить транспортный налог

Для покупателей российских авто могут на три года отменить транспортный налог

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил на три года освободить от уплаты транспортного налога тех водителей, которые будут приобретать автомобили российского производства.

После ухода из страны зарубежных автопроизводителей у отечественной отрасли появился шанс восстановить объемы производства и совершить качественный рывок на российском рынке, а открылась возможность расширить экспорт.

"В частности, россияне - покупатели отечественных машин могли бы быть освобождены от уплаты транспортного налога на два-три года", - отметил Милонов, передает РИА Новости.

Также допустимо повторное введение программы утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин, - полагает депутат.

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