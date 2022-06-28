В Усть-Каменогорске подсчитывают ущерб от урагана

28 июн. 8:27

Ураганный ветер, обрушившийся на казахстанский Усть-Каменогорск, стал причиной падения остановок, обрушения деревьев и обрыва электросетей, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Скорость ветра достигала 16 м/с, он повалил два остановочных павильона. В результате пострадали две девочки 10 и 12 лет. Их доставили в больницу. Также сильный ветер повалил деревья в разных районах города - деревья и крупные ветки падали и на детских площадках, и рядом с ними, - передает Sputnik Казахстан.

В ряде случаев из-за падения деревьев горожанам понадобилась помощь спасателей, потому что это стало причиной обрыва контактной линии.

На нескольких улицах Усть-Каменогорска оборвало линии электропередачи. На местах работают аварийные бригады, также по каждому случаю падения конструкций на остановках проведут служебную проверку.