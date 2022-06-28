В столичном регионе станет немного прохладнее

28 июн. 8:14

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков, а воздух прогреется до плюс 27 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать малоактивный холодный атмосферный фронт. В Москве ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха 25-27 градусов. В Подмосковье от плюс 24 до плюс 29", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 753 мм рт ст, - добавил синоптик.