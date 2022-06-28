Транскам снова закрыт из-за камнепада и селя

28 июн. 7:58

Движение по Транскавказской автомагистрали приостановили для всех видов транспорта из-за камнепада и схода селевых масс, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с камнепадом и сходом селевых масс на Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях до особого распоряжения", - говорится в релизе, передает "Интерфакс".

Ранее движение транспорта по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали в Северной Осетии было временно приостановлено из-за риска селей и камнепадов. Позже Транскам открывали для всех видов транспорта, при этом более 500 транспортных средств скопились у российской границы на Военно-Грузинской дороге.