Токаев озвучил основные задачи казахстанских СМИ

28 июн. 7:43

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником и призвал их обеспечивать информационную безопасность и идеологический суверенитет страны.

"Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире", - отметил Токаев в поздравлении, опубликованном его пресс-службой, передает Sputnik Казахстан.

Сегодня интернет заполоняет поток недостоверной информации, - отметил президент, заявив: "В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока".

Перед страной стоит важнейшая задача - построение нового справедливого Казахстана, и "ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение", - добавил глава государства.