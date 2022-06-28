НАТО определилась с главной угрозой своей безопасности

28 июн. 7:28

Сегодня в Мадриде открывается трехдневная встреча глав государств и правительств 30 стран альянса с участием партнеров и кандидатов. Главные темы саммита - принятие нового базового документа альянса - Стратегической концепции на период до 2030 года, обсуждение конфликта на Украине, официальное решение об отказе от диалога с Россией и признание ее противником, существенное наращивание военных сил в Европе, увеличение военных расходов, попытки снять вето Турции на прием Финляндии и Швеции.

Саммит обещает стать историческим: НАТО впервые за 30 лет после завершения холодной войны возвращается к своим истокам - к выполнению задачи, для которой альянс был создан в 1949 году - военное сдерживание СССР и России, - передает ТАСС.

В новой Стратегической концепции, которую примет альянс, Россия будет названа главной прямой угрозой безопасности НАТО. Также впервые в истории НАТО в ее базовом документе будет упомянут Китай, который альянс назовет "системным вызовом".

Лидеры НАТО планируют утвердить радикальное наращивание сил и средств на восточном фланге альянса, более чем в семь раз увеличить численность своих сил реагирования - с нынешних 40 тыс до 300 тыс, а Украине пообещают масштабную программу военной помощи вплоть до перевооружения армии по стандартам НАТО, - сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

Это должно позволить Киеву затянуть военный конфликт с Россией и добиться если не победы, то патовой ситуации и неприемлемых для России потерь, - считают в альянсе.