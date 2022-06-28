Оспа захватывает Европу

28 июн. 7:15

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем информационном бюллетене сообщила о 3 413 подтвержденных случаях заражения обезьяньей оспой в 50 странах.

Большинство случаев оспы обезьян - 86% - приходится на Европу. Самая высокая заболеваемость выявлена в Великобритании, там заразились 793 человека, в Германии (521), Испании (520), - передает "АиФ".

Единственный летальный исход после заражения этим видом оспы зарегистрирован в Нигерии.

Как заявил ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, оспа обезьян может появиться в РФ осенью с началом традиционного эпидсезона. В то же время главный санитарный врач РФ Анна Попова отметила, что не видит "высоких рисков" заражения этой инфекцией для россиян.