Совбез ООН по просьбе Киева проведет сегодня заседание по Украине

28 июн. 6:57

Киевские власти запросили в СБ ООН провести срочное заседание по ситуации на Украине, - следует из письма украинского постпреда при организации Сергея Кислицы.

Заседание по Украине намечено на 15:00 (22:00 мск).

"Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН… в рамках пункта повестки "Поддержание мира и безопасности Украины", - говорится в письме Кислицы председателю Совбеза, передает РИА Новости.

Украинский дипломат также просит, чтобы с докладом перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Украинский постпред обвиняет Россию в интенсификации ракетных обстрелов украинской территории, утверждая, что Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре.

В письме Кислица, как и другие украинские дипломаты и СМИ, пишет слова "Российская Федерация" со строчных букв. Украинская делегация в ЮНЕСКО теряет чувство меры и их действия вызывают все большее раздражение со стороны многих государств: "например, у них вызывает просто усмешку то, что украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово "Россия" с маленькой буквы", - заявил ранее постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.