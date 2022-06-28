СМИ: Кипр не будет блокировать перевозки российской нефти в третьи страны

28 июн. 6:29

Министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен не поддержал требование Вашингтона запретить судам под кипрским флагом перевозку российской нефти в третьи страны, пишет агентство Блумберг.

"США настаивают на соответствующем запрете для судов под кипрским флагом. Однако Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, учитывая, что многие другие страны не вводят санкции против России, сказал источник", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Йеллен при этом сообщила Петридесу, что Вашингтон намерен ввести предельную цену на черное золото из России, - говорится в сообщении.