СМИ: в Техасе из-за жары погибли 46 мигрантов

28 июн. 6:13

Американские полицейские нашли в грузовике в Сан-Антонио, штат Техас, множество тел погибших мигрантов, - сообщает местное ТВ.

Грузовик обнаружили на небольшой дороге, ведущей к шоссе: полицейские насчитали в нем 46 мигрантов, задержаны первые подозреваемые, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

16 пострадавших - 12 взрослых и четверо детей - были доставлены в местные больницы. У них наблюдались симптомы перегрева. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в фуре, где были обнаружены мигранты, не было воды и кондиционирования, - передает РИА Новости.

Власти начали расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что миграционный поток в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в бедных странах региона, усугубленных пандемией.