Moody's заявило о "дефолте" России по евробондам

27 июн. 23:37

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что РФ допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Такое сообщение опубликовано на его сайте.

"27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт", - цитирует его ТАСС.

В прошлом месяце Вашингтон не продлил срок действия генеральной лицензии, по которой Россия совершала выплаты для обслуживания своего внешнего долга. На прошлой неделе РФ впервые исполнила в рублях обязательства по еврооблигациям, применив новый механизм. По словам главы Минфина Антона Силуанова, говорить о дефолте по внешнему долгу нельзя, поскольку Россия в условиях форс-мажора делает все возможное, чтобы кредиторы получили свои средства. Министр выразил мнение, что США и Евросоюз искусственно создают преграды для обслуживания российского внешнего долга, чтобы "повесить ярлык "дефолт"".