Лицензию на право добычи ископаемых отобрали у 19 карьеров в Дагестане

27 июн. 23:59

Власти Дагестана лишили лицензий на право добычи ископаемых почти два десятка карьеров, руководство которых нарушает условия деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Проведена инвентаризация карьеров на предмет соответствия их деятельности требованиям законодательства. За нарушение условий лицензионных соглашений прекращено действие 19 лицензий, приостановлено действие 31", - говорится в сообщении.

Кроме того, региональные власти информируют о том, что принимаются меры по увеличению добычи и поставок песка для строительного комплекса Дербента. Для реализации этих целей была организована работа на двух карьерах в Дербентском районе.