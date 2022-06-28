Евросоюзу грозит раскол энергетического рынка

Правительства стран ЕC сталкиваются с риском раскола энергетического рынка, поскольку сокращение Россией поставок природного газа подвергает сомнению единство европейцев. Bloomberg отмечает, что перебои в поставках газа после санкций ЕС в отношении России побуждает членов Евросоюза активизировать подготовку к зиме и попытаться заполнить истощенные хранилища. По словам дипломатов, министры энергетики ЕС обсудят готовность к рискам на встрече в понедельник в Люксембурге.

Запасы газа в ЕС - крупнейшем покупателе России - являются буфером, который позволит странам перемещать его через границы, помогать друг другу и избегать стран, спешащих покрыть свои собственные потребности за счет этих запасов, в случае эскалации кризиса.

"Главный риск, нависший над Европой, это фрагментация ее энергетического рынка в случае полного прекращения российских потоков - то есть ситуация, когда страны реагируют, закрывая границы своих энергетических рынков", - сказал Симоне Тальяпьетра, исследователь в Брюссельском аналитическом центре Bruegel.

Европейская комиссия уже призвала государства-члены обновить свои планы на случай непредвиденных обстоятельств. В июле комиссия стремится представить предложение о том, как ЕС может сократить спрос.

Сокращение российских поставок затронуло 12 государств-членов ЕС и побудило Германию на прошлой неделе повысить предупреждение о газовых рисках до второго по величине "тревожного" уровня.

Риски более глубоких сокращений поставок растут, так как российский газопровод "Северный поток" в Германию, который уже работает всего на 40% от мощности, будет закрыт на техническое обслуживание на 10 дней в июле.

На милость иностранных поставщиков

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не может быть уверен, что Россия возобновит поставки после завершения работ по "Северному потоку". Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к единому подходу, заявив, что обсуждения в ЕС уже начались. "Не каждая страна может двигаться самостоятельно", - сказал он в пятницу после саммита ЕС, добавив, что "на взаимосвязанных рынках мы обязаны работать вместе и координировать действия".

Сокращение российских поставок вынуждает членов ЕС возрождать угольные электростанции и ускорять поиск альтернативных поставщиков. Но Европа не сможет достичь своей цели по заполнению хранилищ на 80% к 1 ноября, если "Северный поток" будет работать на своей ограниченной мощности или полностью остановится. В худшем случае в регионе существует опасность истощения запасов газа в середине пикового зимнего спроса.

Уровень запасов газа в ЕС на 22 июня составлял 55% по сравнению с пятилетней сезонной нормой в 57% для этого времени года. "Чтобы достичь цели пополнения запасов, потребуется более серьезное вмешательство, - сказал Тальяпьетра. - При таком сценарии в некоторых странах ЕС могут быть приняты планы действий в чрезвычайных ситуациях для дальнейшего снижения спроса и распределения доступного газа между странами".