Специи и чили в рационе помогут охладиться в жару

27 июн. 23:29

Специи, обладающие термогенными свойствами, помогают легче переносить жару, рассказала врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Так называемые "термогенные" продукты, такие как специи и перец чили, стимулируют тепловые рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, которое охлаждает тело", - объяснила диетолог.

По ее словам, негативно на самочувствии в жару сказываются мясные продукты и каши. "Больших усилий для переваривания требуют продукты с высоким содержанием белка, сахара и клетчатки, они выделяют больше тепла в организме", - отметила Залетова.

Тем, кто не может отказаться от мяса, врач рекомендует использовать цитрусовые маринады для мяса, чтобы разрушить белковую структуру, а крупы замачивать, чтобы сделать клетчатку более усвояемой.