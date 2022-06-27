На Кизлярский коньячный завод стали водить экскурсии

27 июн. 23:14

Одно из старейших в России предприятий по производству коньяка, основанное в 1885 году Кизлярский коньячный завод в Дагестане, начал проводить экскурсии для туристов.

"С этого года мы начали заниматься развитием туристического кластера на предприятии, создали технологическую карту и уже начали принимать туристов. У нас предприятие полного цикла, и туристы видят весь процесс - от виноградников до хранения продукции, знакомятся со всеми этапами производства, посещают единственный в России музей коньяка", - рассказал помощник гендиректора по развитию туризма, начальник службы безопасности завода Зубаир Омаров, передает "Это Кавказ".

Завод стал первым из российских коньячных предприятий, запустивших подобную программу. Он сотрудничает со всеми туристическими компаниями республики.

"Сейчас к нам приезжают туристы из разных регионов - например, на август запланирована группа из Новосибирска", - добавил Омаров.

Напомним, Кизлярский коньячный завод вошел в число предприятий, принимавших участие во Всероссийском акселераторе по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ).