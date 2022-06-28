Старинный особняк станет гостиницей в Кисловодске

28 июн. 3:31

Особняк Очакова, построенный первым архитектором Кисловодска Эммануилом Ходжаевым в начале прошлого века, будет отреставрирован. В нем будет действовать гостиница, - сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске отреставрируют старинный особняк на улице Ленина, построенный в начале прошлого века. К реконструкции объекта культурного наследия регионального значения, который несколько последних десятилетий находился в запустении, приступят в этом году", - цитирует слова собеседника ТАСС.

По словам градоначальника, на необходимость полного восстановления этого старинного здания обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время одного из своих визитов в Кисловодск.

Моисеев уточнил, что объем частных инвестиций в проект составит около 150 млн рублей.