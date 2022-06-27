Захарова прокомментировала заявки Ирана и Аргентины на вступление в БРИКС

27 июн. 22:30

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о заявках Аргентины и Ирана на вступление в БРИКС, соответствующее сообщение она написала в своем Telegram-канале.

"Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", - отметила дипломат.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде рассказал, что ИРИ подала заявку на вступление в БРИКС.

На прошлой неделе президент Аргентины Альберто Фернандес на заседании в формате БРИКС+ сообщил о намерении страны стать полноправным членом объединения.