Иран обвинил Израиль в "начале психологической операции"

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг заявления министра иностранных дел Израиля Яиром Лапидом о том, что Тегеран планировал нападение на израильских туристов в Турции.

Как отмечает Caspian News, Хатибзаде назвал обвинения израильского дипломата, выдвинутые в Анкаре на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой, "необоснованными" и "смехотворными". "Эти претензии находятся в рамках заранее обдуманного сценария, направленного на разрушение отношений между двумя мусульманскими странами", - добавил представитель МИД ИРИ.

Хатибзаде обвинил Израиль в "начале психологической операции" неделю назад, чтобы занять СМИ "воображаемыми сценариями". Он также сказал, что Израиль "использовал недостоверную информацию, чтобы заложить основу для сфабрикованного сценария".

"Нашей соседней стране [Турции] хорошо известно, насколько беспочвенны обвинения посланника сионистского режима, и ожидается, что они не будут молчать перед лицом подобных противоречивых заявлений", - добавил Хатибзаде.

В ходе визита в Анкару 23 июня министр иностранных дел Израиля Яир Лапид высоко оценил "безопасность и дипломатическое сотрудничество между Израилем и Турцией" за срыв "иранского заговора" и "спасение жизней израильских граждан" в Стамбуле. В тот же день турецкие СМИ сообщили, что пять иранских граждан, подозреваемых в "планировании убийства израильских граждан", были арестованы в Стамбуле 22 июня Национальным разведывательным управлением Турции (MIT).

13 июня Израиль выпустил предупреждение о поездках для тех, кто посещает Турцию после того, как в координации с MIT было предотвращено нападение на израильтян. Уведомление было сделано после того, как начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери поклялся отомстить за убийство полковника Хасана Саяда Ходая, офицера подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), застреленного у своего дома в Тегеране 22 мая. Иран обвинил Израиль в его смерти.

24 июня турецкая газета Hurriyet сообщила подробности о недавней операции сил безопасности в Стамбуле, направленной против иранской группы, которая собиралась атаковать граждан Израиля. Израильская разведывательная служба "Моссад" уведомила Национальное разведывательное управление Турции о том, что некоторые ее граждане, приехавшие в Стамбул в качестве туристов, отслеживаются. Иранская группа остановилась в том же отеле, что и туристы. 15 июня "Моссад" предупредил туристов, чтобы те не возвращались в отель, и отправил их обратно в Израиль без багажа. 22 июня Национальное разведывательное управление Турции и полиция Стамбула задержали пятерых иранских подозреваемых после проведенной операции в отеле.