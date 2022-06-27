В турецкой Адане найдена нефть на $1 млрд

27 июн. 21:37

Нефть найдена в двух скважинах в провинции Адана, об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания кабмина.

"В двух скважинах в Адане, где проводятся разведочные работы, обнаружена высококачественная нефть. Стоимость запасов оценивается примерно в $1 млрд", - цитирует его РИА Новости.

Турецкий лидер коснулся также сложной экономической ситуации в стране: он попросил народ немного потерпеть, заверив, что инфляция существенно упадет к февралю-марту следующего года.