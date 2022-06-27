Селекцией растений в Грузии будет заниматься новое ведомство

27 июн. 22:39

Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О новых видах животных и растений", предполагается создание нового ведомства отвечающего за регистрацию и проверку селекционных видов.

"После выведения новых сортов невозможно зарегистрировать исключительное право селекционера, так как в Грузии нет аккредитованного органа, который будет проводить испытания растения, необходимого для регистрации на разнообразие, однородность и стабильность", - объяснила инициативу депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. По ее словам, нововведения защитят интересы селекционеров.

В настоящее время грузинские селекционеры вынуждены обращаться в подобные органы за границей. Новое ведомство позволит получать авторские права на уникальный вид в Грузии.