Астраханский "Цейхгауз" расскажет об истории рыболовства

27 июн. 22:14

В астраханском музейно-выставочном комплексе "Цейхгауз", расположенном в городском Кремле, сегодня открылась новая выставка, посвященная истории развития рыболовства в регионе.

"На выставке мы решили отразить рыболовство в его развитии. Туристы, которые к нам приезжают, должны понимать, насколько время меняет технологии добычи рыбы. При этом неизменными остаются подходы к изготовлению рыбной продукции и астраханское гостеприимство", – рассказала заведующая комплексом Галина Карнаухова, передает "АиФ Астрахань".

Среди экспонатов – не только рыба, в том числе и осетровых пород: от белуги до севрюги, но и крючки, удочки, снасти и даже макеты рыболовных кораблей. Особая роль отведена пику рыболовства, который пришелся на XX век.

Выставка будет работать до 13 ноября.