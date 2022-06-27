Казахстанские авиаторы возобновляют полеты в Китай

27 июн. 21:45

Казахстан и Китай возобновляют авиасообщение после двух лет пандемии коронавируса, - сообщает Комитет гражданской авиации (КГА) страны.

"Впервые с 2020 года казахстанская авиакомпания Air Astana, начиная с 1 июля текущего года, возобновляет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Чэнду с частотой 1 рейс в неделю по пятницам. Также, с 7 июля текущего года будет добавлен дополнительный рейс по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing-767 и А321 NЕО", - говорится в сообщении КГА, передает Sputnik Казахстан.

Также возобновление регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Алматы – Урумчи с частотой 1 рейс в неделю по пятницам с 1 июля текущего года планирует и китайская авиакомпания China Southern Airlines. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-737 и Boeing-787.

"Возобновление авиасообщения будет способствовать полноценному использованию планируемого к введению 14-дневного безвизового режима для граждан КНР", - отмечается в сообщении.

Билеты уже доступны на официальных сайтах авиакомпаний.