Российским банкам рекомендовано максимально сохранить точки обслуживания и банкоматы на селе

27 июн. 21:20

Центральный Банк России рекомендовал кредитным организациям по максимуму сохранить точки банковского обслуживания и банкоматы в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях (ОМТ), действовавших на 1 марта текущего года.

Об этом сказано в информационном письме регулятора.

Чтобы сохранить достигнутый уровень доступности финансовых продуктов на таких территориях, регулятор рекомендует банкам обеспечить для своих клиентов возможность получения услуги cash-out по платежным картам.

Кроме того, как передает "Интерфакс", ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям периодически оценивать доступность и качество услуг, предоставляемых в сельской местности и на ОМТ, в том числе социально уязвимым группам населения, обращать особое внимание на предотвращение недобросовестных практик продаж финансовых продуктов и услуг.