Жителей Сочи озадачили цены в новых бургерных

27 июн. 21:13

Сегодня в Сочи заработали три точки общепита под брендом "Вкусно - и точка", сменившем ушедший с российского рынка McDonald's.

Больших очередей в открывшихся кафе не было, еду посетителям выдавали в белых упаковках, при этом меню осталось прежним, но из некоторых названий убрали приставку "Мак", - пишет Telegram-канал "Новости Сочи 24".

А вот цены в ресторане быстрого питания сочинцев озадачили: они оказались выше, чем во флагманском заведении в Москве. Так, гамбургер "Гранд" в Сочи стоит 185 рублей, в Москве - 165 рублей, двойной чизбургер в Сочи - 155 рублей, в Москве - 129 рублей, "Двойной Гранд" - 289 рублей в Сочи против 239 рублей в Москве. В целом «сочинское» меню оказалось дороже на 10 - 60 рублей, - написали пользователи Telegram-канала "Типичный Краснодар – Телетайп", передает портал Юга.ру.

На сайте "Вкусно - и точка" при выборе региона "Сочи" цены на некоторые полиции также меняются в большую сторону и не соответствуют тем, что указаны в самом заведении.