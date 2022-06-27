СМИ: переговоры по иранской ядерной сделке пройдут в Катаре

27 июн. 21:32

Переговоры по ядерному досье Ирана завтра начнутся в столице Катара Дохе, сообщил источник в МИД Ирана, передает иранское информационное агентство IRNA.

"Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана с целью снятия американских санкций начнутся во вторник в Катаре", - отметил источник, передает РИА Новости.

Ранее иранские официальные источники сообщали, что переговоры по иранскому ядерному досье будут перенесены в одно из государств Персидского залива и начнутся на этой неделе.

Иранскую сторону на переговорах будет представлять заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани.

Напомним, Катар в последнее время предпринимает активные посреднические усилия между Ираном и западными странами, чтобы достигнуть соглашения по иранской ядерной программе в обмен на снятие со страны западных санкций.