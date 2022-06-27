Нурмагомедов рассказал о своей главной цели

27 июн. 20:53

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своих планах.

"Если мне дадут соперника из топ-15, я буду готов принять этот вызов. Но сам я никого не хочу вызывать. Я просто шаг за шагом иду к своей цели", - цитирует его Чемпионат.com.

Умар предположил, что скоро сможет выйти на соперников из топ-10 и топ-5, а затем и на титульный бой. "Для меня важно выигрывать каждый бой, и однажды я достигну желаемого - стану чемпионом", - сказал боец.

Напомним, 26 июня на турнире UFC Вегас 57 в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Нэйтоном Манессом. Поединок завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).