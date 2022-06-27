Утечка токсичного газа убила минимум пять человек в Иордании, сотни пострадали

27 июн. 20:23

Минимум пять человек стали жертвами утечки токсичного газа в порту Акаба (Иордания), передает телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на местные власти.

"В порту Акаба произошел несчастный случай, когда резервуар, наполненный токсичным газообразным веществом, упал во время транспортировки. Это привело к утечке газа", - приводит слова представителя Управления общественной безопасности Амера ас-Сартави ТАСС.

Он пояснил, что в результате погибли по меньшей мере пять человек, еще 234 пострадали, они доставлены в больницу.

Утечка случилась вдали от жилых кварталов.