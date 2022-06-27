Украина арестовала имущество "Ростеха" и других российских компаний

27 июн. 20:31

Украинский суд арестовал имущество ряда российских компаний, в том числе "Ростеха" и "Татнефти", на сумму более $152 млн, - сообщила сегодня пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

"Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "Русал" и "Группе ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 млрд гривен (около $152,4 млн)", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства, передает ТАСС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины, 12 мая Верховная рада утвердила указ Зеленского о конфискации российского имущества на территории Украины, а министр юстиции Украины Денис Малюська 20 июня заявил, что украинские власти в конце лета начнут массовую конфискацию имущества и активов у лиц, связанных с Россией.