"Сбер" поможет кредитами садоводам Юга России

27 июн. 20:16

Российский Сбербанк планирует увеличивать объем кредитования инвестпроектов в АПК на Юге России, - сообщила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко.

В ходе международной выставки "PROЯблоко-2022" Юго-Западный банк Сбербанка заключил с компаниями, обеспечивающим аграриев технологиями, оборудованием, техникой, пять соглашений о комплексном взаимодействии в поддержке садоводов Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского федеральных округов (СКФО).

"В целом в садоводство инвестировано уже около 15 млрд рублей, но мы не останавливаемся на достигнутом, и комфортные параметры кредитной стратегии банка позволяют нам наращивать объемы инвестиций в эту подотрасль. Одним из важных направлений нашей работы остаются "коробочные" решения для проектов в АПК вне зависимости от форм предприятий", - рассказала Ткаченко, передает "Интерфакс".

"Сбер" уже профинансировал десятки садоводческих проектов на общую сумму около 30 млрд рублей, причем половина из них - это отраслевые инвестпроекты в ЮФО и в СКФО.

"Мы помогаем в целом агробизнесу стать более гибким и рентабельным, а топ-менеджерам и ключевым сотрудникам - быстро и просто управлять бизнес-процессами", - подчеркнула зампредседателя.

Напомним, при поддержке Юго-Западного Сбербанка уже профинансировано более 6 тыс га площадей семечковых садов, построено фруктохранилищ более чем на 157 тыс т.

"Коробочные" решения включают кредитование, лизинг, кибербезопасность, страхование, использование искусственного интеллекта, а также ряд полезных для садоводов сервисов.