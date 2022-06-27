В Карачаево-Черкесии построят Центр самбо

27 июн. 19:58

В Черкесске появится Центр самбо. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии (КЧР).

Спортивный объект планируют построить в северной части республиканской столицы.

Договоренность о строительстве была достигнута на встрече главы КЧР Рашида Темрезов и президента всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева. Как отметил по итогам встречи Темрезов, в Центре самбо смогут заниматься и оттачивать свое мастерство перспективные ребята со всей республики, передает ТАСС.

Сроки реализации проекта и его детали станут известны позже.