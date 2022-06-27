Тело мотоциклиста, унесенного оползнем, нашли в горах Грузии

27 июн. 19:59

Спасатели нашли тело иностранного туриста, пропавшего в горах Пшави, такое сообщение распространила Служба по управлению ЧС Грузии.

Невзирая на сложный рельеф, спасатели сумели осмотреть береговую линию и поверхность реки Арагви.

Поиски начались сразу же после сигнала в центр "112".

"В кратчайшие сроки к процессу были привлечены работавшие в зоне бедствия группы пожарно-спасательной службы", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

Напомним, ЧП с туристом случилось на участке дороги Барисахо-Шатили между селами Магароскари и Хомси: оползень снес мотоциклиста в реку.